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Путин не станет "стрелять себе в ногу" ради мести Украине - Кремль

06.01.2021 / 13:21
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не будет ради мести Киеву действовать во вред самому себе. Ранее он говорил об охлаждении отношений между РФ и Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Путин говорил, что взгляды руководства соседних стран стали диаметрально противоположными.

"Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина не видят политической воли со стороны украинского лидера Владимира Зеленского для нормализации отношений между странами. При этом сам Кремль якобы заинтересован в этом.

Также у Путина заявили об отсутствии контактов с нынешней властью Украины.

А что касается нормандского формата, то, по словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, политические советники могут провести встречу уже в январе. Однако, пока неизвестно.

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Путин, РФ
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