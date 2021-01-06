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НАБУ вызывает экс-нардепа Кононенко на допрос

06.01.2021 / 12:50
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызывает на допрос в 10:00 11 января бывшего народного депутата Игоря Кононенко.

Согласно повестке, обнародованной на сайте НАБУ, детективы осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №52018000000000182 от 2 марта 2018 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст.366 УК Украины.

"Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича, зарегистрированного по адресу: ул. Рейтарская, г.Киев, который проживает по адресу: ул.Радиальная., г.Киев. Вам необходимо прибыть 11.01.2021 года в 10:00", - сказано в тексте повестки.

В свою очередь журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что бывшего народного депутата Кононенко должны допросить в качестве свидетеля в рамках дела о выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирмой "Аркона Газ-Энергия".

В конце марта компания Вадима Новинского Regal Petroleum plc. (позже переименована в Enwell Energy) с активами в Украине сообщила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", владеющего лицензией на исследовательско-промышленную разработку Свистунивско-Червонолукского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.). В конце июля НАБУ проводило обыски в Smart Energy Новинского в рамках расследования законности выдачи в 2017 году спецразрешения на добычу углеводородов ООО "Аркона Газ-Энергия".

Согласно данным ГНПП "Геоинформ Украины", лицензия "Аркона Газ-Энергия" на разработку Свистунивско-Червонолукского газоконденсатного месторождения действует до 18 мая 2037 года.

"Укрнафта", которая была предыдущим владельцем спецразрешения на разработку Свистунивско-Червонолукского месторождения, заявила о неправомочности процедуры при выдаче лицензии "Арконе" в мае 2017 года и добилось позитивного вердикта суда первой инстанции в начале июля 2017 года, однако в конце сентября апелляционный суд встал на сторону нового владельца. Enwell Energy планировала до конца 2020 года начать бурение первой скважины на месторождении.

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допрос, НАБУ, Кононенко
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