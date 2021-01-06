Свежий рейтинг партий: "слуг" от ОПЗЖ отделяет лишь 4%

Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то:

партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором;

партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,4%;

партию "Европейская солидарность" - 14,5%;

партию "Батькивщина" - 10,9%;

партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%;

Радикальную партию - 5,6%.

Остальные партии набрали бы менее пятипроцентного проходного барьера: "За будущее" - 3,7%, "Свобода" - 3,2%, УДАР Виталия Кличко - 3,1%, Партия Шария - 2,9%, "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, "Наш край" - 2,2%.

Если посмотреть на динамику в период с прошлых парламентских выборов, то заметно, что "Слуга народа" существенно потеряла позиции в рейтинге, у других ситуация почти не изменилась.

Опрос проводился 2-4 января 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

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