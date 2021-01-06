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В Украине планируют ввести электронный кабинет пациента: что это означает

06.01.2021 / 13:52
Министерство здравоохранения Украины анонсировало внедрение электронного кабинета пациента. В Минздраве рассказали, что это означает.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом "Дия", что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту", - объяснил Степанов.

Также это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.

"В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны", - отметил он.

Также он говорит, что Минздрав хочет избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.

Напомним, ранее Максим Степанов заявлял, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту. Минздрав разрабатывает соответствующую систему, модуль должен стартовать 1 апреля.

Отметим, в новом 2021 году украинцев ожидает ряд изменений в социально-экономической сфере. С 1 января увеличиваются размеры пенсий и минимальной зарплаты. Выросли тарифы на коммунальные услуги, но оформить субсидию стало проще.

Источник

Минздрав, электронный кабинет пациента
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