ГБР оправдало Турчинова за сдачу Крыма: Жвания записал новое видеообращение

Государственной бюро расследований на этой неделе фактически оправдало Александра Турчинова за сдачу Крыма в 2014 году. Как пишут Вести, с таким заявлением экс-нардеп Давид Жвания обратился к украинцам в своем очередном видеообращении, опубликованном в понедельник, 21 сентября.

Приговор Жвании

Он отметил, что согласно версии Госбюро в сдачи Крыма виноват Янукович и украинский суд вынес ему справедливый приговор, но главный виновник - Турчинов.

"Именно Турчинов был и.о. президента в период аннексии Крыма. И именно он приказывал украинским военным бездействовать", - говорит Жвания.

Также, по его словам, ответственность должны понести Арсений Яценюк и Петр Порошенко, поскольку они сделали все возможное, чтобы крымчане возненавидели новую украинскую власть своими решениями об отключении Крыма от электричества и водоснабжения, а также угрозами послать на территорию полуострова отряды националистов.

Почему украинская власть помогла Путину захватить полуостров по мнению Жвании?

"подельники по государственному перевороту" Жвании боялись крымчан и не знали, что делать с регионом, где их ненавидят;

США запретили посылать Турчинову, Яценюку и Порошенко в Крым армию и вооруженных националистов.

"Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто в Украине не знает с какой – нам не говорили. Просто спустили команду "не дергаться", ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет – кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", - говорит Жвания.

Экс-нардеп заявил, что если бы Госбюро провело настоящее расследование по факту сдачи Крыма, то Турчинов, Яценюк и Порошенко уже давно бы сидели. Жвания предположил, что США запрещает их предледовать.

Также он традиционно вспомнил о генеральном прокуроре Ирине Венедиктовой, которая "никак не может решиться открыть уголовные дела".

"Она жалуется, что, якобы, не может меня найти. Я ей помогу. Я подготовил письменные заявления в правоохранительные органы – не только в украинские. По всем заявлениям, которые я делал ранее, в том числе и по обстоятельствам сдачи Крыма. Можно проигнорировать видео на Ютуб – посмотрим, как она будет игнорировать официальные документы", - сказал экс-нардеп.

В следующем видео Жвания пообещал рассказал, от кого и за что передавал взятки пятому украинскому президенту Петру Порошенко.