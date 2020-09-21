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Только у Медведчука есть мирный план по Донбассу, отвечающий всем основным требованиям, - социолог

21.09.2020 / 18:17
Среди высшего эшелона украинских политиков только глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук имеет реальный мирный план и политическую волю для его реализации.

Такое мнение выразил доктор социологических наук Павел Кутуев. Об этом он написал в своем Facebook.

"Путь к миру точно не сводится исключительно к миролюбивой риторике и благим намерениям. Путь к миру - это пошаговая инструкция по модификации правового поля, которая и сделает возможной урегулирование конфликта. Среди высшего эшелона украинских политиков только Виктор Медведчук демонстрирует наличие реального плана достижения мира на Донбассе и политическую волю для его защиты и реализации", - написал социолог.

Кутуев аргументирует, что только мирный план Виктора Медведчука отвечает всем ключевым требованиям, которые необходимы для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Самое главное, что мирный план Медведчука отвечает большинству главных требований - он основан на Минских соглашениях, его согласовали непризнанные республики, поддержала Россия. Его экспортный вариант под названием "формула Штайнмайера" поддержали Германия и Франция", - аргументировал он.

Павел Кутуев добавил, что Виктор Медведчук создал также международную площадку для продвижения мирных инициатив на уровне парламентов Украины, России, Франции и Германии под названием "Межпарламентский диалог во имя мира".

"Есть и площадка для продвижения мирных инициатив - это "Межпарламентский диалог ради мира: Украина - Россия - Франция - ФРГ". Значит, есть серьезные надежды, что на украинскую землю придет мир", - резюмировал доктор социологических наук Павел Кутуев.

Донбасс, Медведчук, Кутуев
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