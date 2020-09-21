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Академический храм КДАиС отметил престольный праздник

21.09.2020 / 19:22
Академический храм КДАиС отметил престольный праздник
Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители совершили чин славления перед иконой праздника Рождества Пресвятой Богородицы

В Киево-Печерской лавре Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед академическим храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевских духовных школ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, Предстоятелю сослужили архиепископ Фастовский Дамиан, епископ Барышевский Виктор, ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр, епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, епископ Згуровский Амвросий, епископ Бородянский Марк, преподаватели и студенты Киевских духовных школ в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнял хор Академического храма под руководством архимандрита Леонтия (Тупкало).

За богослужением вознесли особые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

Также была вознесена заупокойная молитва о почившем духовнике Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрите Аврамии (Куяве).

Священнослужители совершили чин славления перед иконой праздника Рождества Пресвятой Богородицы. После отпуста Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с праздником и благословил всех.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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