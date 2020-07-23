НАПК поймало "слугу народа" на коррупции

Об этом сообщает Радио Свобода

Дословно: "В НАПК установили, что депутат Холодов действовал в условиях "реального конфликта интересов", когда отправил официальное депутатское обращение к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с требованием предоставить информацию о результатах досудебного расследования по уголовным производствам, в которых может фигурировать сам".

В агентстве объяснили, что такими действиями депутат нарушил статью 28 закона о предотвращении коррупции, за что предусмотрена административная ответственность.

Протокол на Холодова составили 9 июля. Перед этим журналисты "Схем" разоблачили Холодова на связи с табачным бизнесом, что могло свидетельствовать о лоббировании "слугой народа" интересов бизнеса, к которому имела отношение его семья, а именно – так называемой "табачной правки" №8 закону №1049.

После публикации материала и обращений депутатов НАБУ открыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребление властью или служебным положением.

По данным НАПК, после этого Холодов просил директора НАБУ предоставить ему информацию о состоянии и результатах всех досудебных расследований, касающихся так называемой "табачной правки", которая должна была увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами, к закону №1049.

Ч. 2 статьи 172-7 КУпАП, по которому составлен протокол на "слугу народа", предусматривает наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 3400 до 6800 гривен).

Сам Холодов в объяснениях НАПК сказал, что считает протокол "политическим давлением".

Прямая речь нардепа: "Я выполнял обязанности народного депутата Украины, а моя заинтересованность заключалась лишь в том, чтобы НАБУ должным образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Итак, обвинения меня в конфликте интересов являются надуманными и необоснованными. Считаю это политическим давлением".

Напомним, в ноябре 2019 года журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" пришли к выводу, что Холодов отстаивал свои интересы, когда лоббировал в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком.

В декабре 2019 года НАБУ открыло уголовное производство относительно Холодова из-за лоббирования табачных правок.

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