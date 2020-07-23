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Черногория запретила въезд туристам из Украины, путешествующим автомобилем

23.07.2020 / 13:19
Начиная с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины и Беларуси возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом.

Об этом говорится в решении правительства Черногории, сообщает "Европейская правда".

Без ограничений в Черногорию могут въезжать жители стран "зеленого списка", жители стран "желтого списка" или те, кто находился в них в течение последних 15 дней могут попасть в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста, не более давнего за 720 часов.

"Въезд в Черногорию осуществляется воздушным транспортом для жителей Украины и Беларуси с контролем пассажиров при посадке и высадке и выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма".

При этом украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

Как отмечает Балканский обозреватель, для украинских туристов, которые направляются в Черногории предусмотрены новые правила.

Туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Пассажиру, имеющему повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

После прибытия пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и сообщить пассажиру, что он обязан соблюдать указанные меры.

В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, посещающих туристы.

Все туристы во время пребывания в Черногории обязаны соблюдать все меры и рекомендации института общественного здоровья.

Как сообщалось, Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.

Источник

путешествия, авто, Черногория
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