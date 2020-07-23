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СБУ разоблачила масштабное хищение в "Укрзализныце": контрабанда из РФ, вывод 50 миллионов

23.07.2020 / 12:17
Служба безопасности установила, что в течение 2018-2019 годов должностные лица "Укрзализныци" в сговоре с подрядчиками подписали контрактов почти на 200 миллионов гривен без соответствующих разрешений и сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в этот период коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений "Укрзализныци".

Чиновники обеспечивали "делков" победами в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов.

Они также поставляли УЗ запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ.

Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривень.

Отмечается, что путем фальсификаций объемов работ и фиктивных фирм было присвоено и переведено в наличные 50 млн гривен.

По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.

СБУ проводит в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях Укрзализныци, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизма, правоохранители изъяли 65 000 долларов, свыше 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивных хозяйственных операций, в том числе поддельную печать национального перевозчика.

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправный характер деятельности фигурантов.

В частности, обнаружено договора поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, авизо, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением с целью неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Источник

СБУ, Укрзализныця, хищние
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