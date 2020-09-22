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СБУ нашла черный нал в холодильнике руководителей УЗ

22.09.2020 / 16:18
Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

Об этом сообщает СБУ

По данным следствия, должностные лица создали искусственные барьеры для своей работы, чтобы привлечь подрядчиков

Выбрали подконтрольную "прокладку", которая монополизировала этот сегмент рынка.

Через эту фирму они разворовали более 4 миллионов гривен.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

По словам СБУ, злоумышленники спрятали часть "выручки" в холодильник.

Источник

СБУ, Укрзализныця
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