Председателя Харьковского окружного админсуда поймали на взятке

Об этом сообщают сайт СБУ, ЦПК в Facebook

Дословно: "Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки".

По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.

За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Правоохранители устанавливают другие возможные факты коррупции и причастность к ним сотрудников суда.

Решается вопрос о сообщении председателю суда о подозрении.

Согласно данным сайта Харьковского окружного административного суда, возглавляет его Ольга Панченко.

В ЦПК отметили, что у председателя Харьковского окружного административного суда Ольги Панченко годовая зарплата составляет 1,3 миллиона гривен.

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