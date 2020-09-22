95-летнего старца Аврамия похоронили в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре сегодня прощались с почившим духовником обители архимандритом Аврамием (Куявой).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архимандрит Аврамий (в схиме - Агапит) отошел ко Господу 20 сентября на 95-м году жизни.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чин отпевания почившего отца Аврамия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Перед отпеванием Митрополит Онуфрий обратился к присутствующим с надгробным словом, в котором рассказал о жизненном пути архимандрита Аврамия и его служении духовника.

«Отец Аврамий пришел в обитель еще до закрытия. Он вступил в лавру в 1946 году, а в 1954-м его официально зачислили. Еще до закрытия он жил в святой обители. Он помнил жизнь того времени, той эпохи. И, конечно, пережил то, что мы не можем себе представить, потому что он пережил трудные времена богоборчества, когда закрывали храмы, монастыри, уничтожали храмы, книги, иконы. Когда одно название «православный христианин» вызвало у людей отвращение. Они ссорились, смеялись, плевались на таких людей. А он скромно осуществлял свое служение. Он жил в очень скромных условиях в Киеве. Кормился от труда рук своих и поддерживал в христианах надежду и добрый дух. Помогал преодолевать те трудности, которые встречались на пути его духовных чад », - сказал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий призвал молиться об упокоении души новопреставленного архимандрита Аврамия.

«Отец Аврамий очень скромный был - как подобает быть христианину, тем более монаху: смиренный, кроткий, скромный. Но чем больше он прятал себя от славы мирской, тем больше слава Божия озаряла - такой духовный закон.Мы сегодня радуемся, что у нас был такой духовный отец, такой духовный пастырь, и провожаем его в тот путь, на который следует каждому человеку вступить - путь к вечной жизни. И молимся, чтобы Господь простил его душу и вселил его в селениях праведных», - заключил Блаженнейший.

После богослужения верующие попрощались с телом отца Аврамия. Затем был совершен крестный ход и тело усопшего старца похоронили на монастырском кладбище у храма Рождества Пресвятой Богородицы.