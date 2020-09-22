На Полтавщине освятили новый храм УПЦ

В Полтавской области, в поселке Котельва, освящен Свято-Вознесенский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, чин освящения и литургию совершил митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

За богослужением вознесли усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

На малом входе за усердное пастырское служение настоятель храма протоиерей Николай Ковалев был награжден правом ношения креста с украшениями. Также за усердные труды на благо Святой Церкви, митрополит Филипп вручил благодетелям храма церковные ордена. Активные прихожане были награждены Архиерейскими грамотами.

По завершении богослужения архиерей поздравил верующих с праздником и передал в дар храму Казанскую икону Божией Матери.

Как сообщалось ранее, новые храмы были освящены в Харьковской, Тульчинской и Ровенской епархиях Украинской Православной Церкви.