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На Полтавщине освятили новый храм УПЦ

22.09.2020 / 16:44
На Полтавщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением вознесли усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных

В Полтавской области, в поселке Котельва, освящен Свято-Вознесенский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, чин освящения и литургию совершил митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

За богослужением вознесли усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

На малом входе за усердное пастырское служение настоятель храма протоиерей Николай Ковалев был награжден правом ношения креста с украшениями. Также за усердные труды на благо Святой Церкви, митрополит Филипп вручил благодетелям храма церковные ордена. Активные прихожане были награждены Архиерейскими грамотами.

По завершении богослужения архиерей поздравил верующих с праздником и передал в дар храму Казанскую икону Божией Матери.

Как сообщалось ранее, новые храмы были освящены в Харьковской, Тульчинской и Ровенской епархиях Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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