Войти | Зарегистрироваться
17:28

вторник,
22 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Харькове задержан преступник, грабивший храмы

22.09.2020 / 16:45
В Харькове задержан преступник, грабивший храмы
Источник: Центр информации УПЦ
Чтобы полиция не смогла выйти на его след, злоумышленник скрывался, менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми

В Харькове правоохранители задержали  преступника, совершившего семь краж из храмов в разных регионах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области, украденные иконы и другое церковное имущество злоумышленник сбывал в интернете.

«31-летний мужчина был объявлен в розыск в марте этого года. Злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи уличили его в 7 преступлениях, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Вор проникал в храмы, откуда похищал иконы и другие ценные вещи. Затем с помощью сети интернет подыскивал покупателей на церковное имущество», – рассказали в пресс-службе полиции.

Чтобы полиция не смогла выйти на его след, злоумышленник скрывался, менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми.

Преступника задержали и передали в Новобаварский отдел полиции для дальнейшего помещения в СИЗО. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.