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Только ОПЗЖ создает парламентскую площадку для переговоров по Донбассу – Кацман

22.09.2020 / 17:39
На сегодняшний день в украинском парламенте только Виктор Медведчук и партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» предпринимают реальные внешнеполитические шаги по мирному урегулированию на Донбассе.

Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина выразил политический эксперт Владимир Кацман.

Он напомнил, что внешнюю политику в Украине осуществляют президент и правительство. Но, согласно статье 85 Конституции Украины, основы этой политики определяет Верховная Рада. А на сегодняшний день украинский парламент, фактически, самоустранился от внешнеполитических контактов по вопросу Донбасса. И этим вопросом занимается только фракция ОПЗЖ, которая инициировала создание межфракционного объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция».

«Где Верховная Рада участвует у нас во внешнеполитических процессах? Только в инициативе Виктора Медведчука и его политической силы, которые создают парламентскую площадку для того, чтобы состоялся диалог между конфликтующими сторонами и участниками Нормандских соглашений», - сказал политический эксперт.

Он также выразил удивление, почему Зеленский и его команда не выполняют Минские соглашения, Парижское коммюнике, где стоит подпись нынешнего президента.

И почему за саботаж Минских соглашений не привлекаются к ответственности бывший спикер ВР Турчинов и экс-президент Порошенко

«Еще в 7 созыве ВР приняла те самые законы, которые требовались для выполнения Минских соглашений. В частности, был принят закон об амнистии. И преступным образом тогдашним руководством парламента и страны закон был спрятан. Не подписан ни спикером, ни президентом. Хотя это противоречит Конституции Украины», - подытожил Владимир Кацман.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Турчинов и Порошенко должны понести уголовную ответственность за саботаж Минских соглашений.

«За то, что сделали Порошенко и Турчинов, они должны быть привлечены к ответственности. Сколько шансов на это? Я определить не могу, потому что при беззубости этой власти и отсутствии у нее профессионализма что-то сделать вряд ли возможно. Но будем надеяться», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Медведчук, ОПЗЖ, Кацман
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