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В ЕС начали догадываться, почему реформы приводят к отрицательному результату

22.09.2020 / 17:53
В Европейском Союзе начали догадываться о том, почему все реформы, которые европейцы помогают провести в Украине, приводят к отрицательному результату.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией". 

Брюссельское издание EUreporter написало статью, посвященную судебной реформе. По мнению авторов, она провалилась из-за украинских политиков и активистов, которые продвигали свои собственные интересы под видом реформы и дурили голову европейцам. При этом европейским политикам сознательно ограничивают список контактов в Украине, чтобы те даже не понимали, что тут происходит.

"В Украине сформировалась "каста" реформаторов, которая монополизировала контакты с ЕС и другими западными партнерами. Эти люди определяют, с кем могут, а с кем не могут встречаться представители ЕС…. В результате Евросоюз общается в Украине исключительно с небольшой группой людей, называющих себя гражданским обществом, - в основном активистами, финансируемыми за счет грантов ЕС и международных организаций. Они претендуют на то, чтобы представлять весь украинский народ, и часто именно с ними европейские политики вступают в контакт для обсуждения реформ", - отмечает издание, признавая, что активисты не владеют ситуацией и зачастую продвигают выгодные им схемы под видом реформ.

"При этом никакой ответственности за результат они не несут. Более того, для них чем хуже, тем лучше. Пока в стране есть проблемы, эти люди получают гранты на борьбу с этими проблемами", - пишут европейские журналисты, призывая местных политиков пересмотреть отношения с Украиной, пока местное население окончательно не разочаровалось в евроинтеграции, и страна не сбежала под крыло Москвы.

Украина, реформы, ЕС
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