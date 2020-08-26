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Овручская епархия УПЦ передала погорельцам Житомирщины продукты и средства гигиены

26.08.2020 / 13:12
Овручская епархия УПЦ передала погорельцам Житомирщины продукты и средства гигиены
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Сейчас для пострадавших жителей Житомирщины нужно приобрести несколько палаток

В УПЦ собрали очередную помощь для погорельцев Житомирщины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 25 августа священник Овруцкой епархии Павел Линник совершил очередную поездку с гуманитарной помощью в село Острова, которое больше всего пострадало от пожаров в лесах Житомирской области.

Жителям села Острова была доставлена партия благотворительной помощи, в том числе одежда, обувь, продукты и бытовая химия.

Также, по словам отца Павла, благодаря помощи духовенства Киевской и Овруцкой епархий, а также помощи верующих, уже заказана инвалидная  коляска для Владимира Левковского из села Левковичский Млынок.

Сейчас для пострадавших жителей Житомирщины нужно приобрести несколько палаток.

«Впереди зима, хорошо знаем, что это такое. Мы, как помогали, так и будем помогать, по мере наших сил и возможностей, пока это будет нужно. К сожалению, власть об этих людях не заботится ... Кто имеет возможность осуществить благое дело, милости просим», - обратился к неравнодушным людям о. Павел.

Помощь для погорельцев можно отправить на номер карты о. Павла.

ПриватБанк: 4149-6293-1000-3827 (Линник Павел Михайлович).

Ранее клирик и волонтеры Овруцкой епархии совершили ряд поездок в села Острова. К благотворительной помощи также присоединились во Львовской, Винницкой и Киевской епархиях. Перед тем сестры Марфо-Мариинской обители милосердия передали помощь от Митрополита Онуфрия жителям села Личманы Овручского района.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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