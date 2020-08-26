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Кабмин предлагает продлить карантин до ноября

26.08.2020 / 13:19
Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации в отношении COVID-19.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании 25 августа под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября", - цитирует ОП главу правительства.

Отмечается, что наиболее пострадавшие сегодня области - это Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

В то же время Шмыгаль рассказал, что общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Президент поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введения запрета на работу ночных клубов, концертов.

«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний

В Украине по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждено 108 415 случаев COVID-19, из них за сутки - 1658.

Источник

Кабмин, коронавирус, карантин
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