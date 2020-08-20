Войти | Зарегистрироваться
14:26

четверг,
20 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Тихановская рассказала, чего Беларусь ждет от ЕС

20.08.2020 / 13:19
Оппонентка Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС.

Ее видео на английском языке опубликовано на YouTube-канале "Страна для жизни", сообщает "Европейская правда".

Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты сфальсифицированных выборов.

"Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передачи власти я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти с помощью диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - заявила Тихановская.

Она призвала европейских лидеров "поддержать пробуждение Беларуси".

"Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - сказала Тихановская.

На прошлой неделе по итогам заседания глав МИД ЕС шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах.

Министры также договорились о подготовке санкционного решения относительно лиц, ответственных за подавление массовых протестов и фальсификации выборов.

Источник

ЕС, Беларусь, Тихановская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.