Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Об этом сообщает CBS News

Решение выдвинуть Байдена было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

Проголосовать предлагали за двух кандидатов: по Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Справка: Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

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