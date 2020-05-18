Войти | Зарегистрироваться
13:07

понедельник,
18 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Миллиардер Блумберг выделит 250 млн долларов на поддержку Байдена на выборах президента США

18.05.2020 / 12:48
Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг планирует выделить 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры экс-вице-президента Джо Байдена на предстоящих в США президентских выборах.

 Представители Байдена отказались подтверждать эту информацию.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время представители Байдена напомнили о том, что Блумберг официально поддержал экс-вице-президента США в марте - после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

В апреле Джо Байден и Дональд Трамп собрали около 60 миллионов долларов каждый, однако в целом республиканцы и Трамп имеют значительное денежное преимущество.

Отметим, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Напомним, Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена.

Ранее бывший президент США Барак Обама также поддержал Байдена на предстоящих выборах нового президента.

Недавно Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, заявил, что многие республиканцы усомнились в Трампе. По словам Байдена, "много республиканцев в Сенате находятся под огромным давлением".

Источник

США, выборы, Байден, Майк Блумберг
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 мая
17 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.