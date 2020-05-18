Миллиардер Блумберг выделит 250 млн долларов на поддержку Байдена на выборах президента США

Представители Байдена отказались подтверждать эту информацию.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время представители Байдена напомнили о том, что Блумберг официально поддержал экс-вице-президента США в марте - после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

В апреле Джо Байден и Дональд Трамп собрали около 60 миллионов долларов каждый, однако в целом республиканцы и Трамп имеют значительное денежное преимущество.

Отметим, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Напомним, Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена.

Ранее бывший президент США Барак Обама также поддержал Байдена на предстоящих выборах нового президента.

Недавно Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, заявил, что многие республиканцы усомнились в Трампе. По словам Байдена, "много республиканцев в Сенате находятся под огромным давлением".

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