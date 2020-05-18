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В США начали новое расследование против Трампа

18.05.2020 / 12:17
Демократы в Конгрессе США начали расследование против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно его увольнения чиновника Госдепа, который расследовал деятельность государственного секретаря Майка Помпео.

Об этом сообщает BBC.

"Демократы начали расследование в отношении увольнения президентом Дональдом Трампом со службы чиновника Государственного департамента Стива Линика, который вел расследование относительно Майка Помпео, подозревая его в злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении.

Увольнение генерального инспектора Стива Линика называют в Демократической партии "политически мотивированным".

Сообщение о расследовании 16 мая появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что планирует уволить генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика. Демократы предположили, что Линик начал расследование правонарушений самого секретаря Помпео.

Линик расследовал жалобы на то, что Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных, обращаясь к ним с просьбой выполнять личные поручения, в частности, покупать еду и присматривать за его собакой. В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о расследовании.

Линик стал третьим уволенным Трампом чиновником, который изучал возможные неправомерные действия власти. Бывший прокурор Линик был назначен экс-президентом США Бараком Обамой для контроля над расходами и выявления любых злоупотреблений в Государственном департаменте.

Источник

США, расследование, Трамп
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