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Известный экс-нардеп решил баллотироваться в мэры Киева

17.08.2020 / 14:52
Бывший народный депутат и экс-председатель Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов примет участие в выборах столичного мэра.

Об этом свидетельствует сообщение Фирсова в личном блоге на Украинской правде

Прямая речь: "Экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы.

Для этого мы объединились в партию Экологическая Альтернатива".

По словам Фирсова, его команда понимает, что пройти в местные советы будет непросто: "У нас нет большого бюджета". Он также добавил, что их команда будет предлагать план решения экологических проблем Киева.

Напомним: Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко, далее следуют Андрей Пальчевский и Александр Попов.

Источник

выборы, Киев, Фирсов
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