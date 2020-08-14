Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты ещё до выборов - Разумков

"Я знаю, что есть инициатива от наших коллег, чтобы еще до того, как прошли выборы, даже во время избирательного процесса это возможно, внести некоторые изменения (в Избирательный кодекс – ИФ), чтобы унормировать проблемные аспекты, которые будут появляться по ходу", - сказал Разумков журналистам в Сумах в четверг, 13 августа.

По его словам, хотелось бы изменения в Избирательный кодекс внести раньше, но "это достаточно громоздкий документ… и он достаточно заполитизирован".

"Не могу сказать, что он достаточно усовершенствованный, но будет надеяться, что выборы состояться надлежащим образом", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

При этом очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года.

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