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У православных сегодня начался Успенский пост

14.08.2020 / 11:40
У православных сегодня начался Успенский пост
Источник: Центр информации УПЦ
Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно есть рыбу

У православных с 14 по 27 августа продлится Успенский пост.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом. Его начало и окончание имеют фиксированные календарные даты -  с 14 по 27 августа.

Успенский пост – один из четырех христианских многодневных постов.

Успенский пост — это подготовка православных христиан к двум двунадесятым праздникам — Преображения Господня и Успения Божией Матери. Так называемые двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери).

Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду. Поэтому, возлагая на себя ограничения Успенского поста, верующие подражают cамой Богородице.

На Успенский пост приходятся два больших праздника, известных в первую очередь по своим «народным» названиям. В церковном календаре — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас» в народе)   и  Преображение Господне («Яблочный Спас»). Первый из них связан с древним обычаем выносить на улицы и дороги Честного Древа Креста для исцеления от болезней, которых много бывало именно в августе. По народной традиции в этот день в храмы приносят для освящения мед.

С праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.

Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно есть рыбу. 

Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться с духовником индивидуально – в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека.

Согласно монастырскому уставу, по понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение – можно употреблять только свежие продукты, которые не прошли термическую обработку. Во вторник и четверг разрешаются горячие блюда без растительного масла, а в субботу и воскресенье употреблять принять пищу с растительным маслом, а также вино.

Однако, стоит не забывать, что смысл поста не только в пищевых ограничениях, но в очищении души и тела молитвой, покаянием, делами милосердия.

Праздник Успения всегда отмечается 28 августа – им и завершается Успенский пост.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Успенский пост
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