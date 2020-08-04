Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

"Верховный суд подтверждает избрание Анджея Себастьяна Дуды на пост президента Польши", - говорится в постановлении суда.

После выборов оппозиция Польши обратилась в суд с требованием признать недействительной победу Дуды на выборах.

Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов. Его кандидатуру поддержали более 51% избирателей, в то время как за его конкурента - представителя оппозиционной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского - проголосовали почти 49%.

Всего в суд было подано 5,8 тыс. исков, связанных, прежде всего, с регистрацией избирателей. Однако суд поддержали только 93 из них, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на результаты выборов.

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