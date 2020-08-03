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ВОЗ: пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая и продлится еще долго

03.08.2020 / 14:42
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание относительно ситуации с пандемией коронавируса в мире. Пандемия будет долговременной, поэтому необходимо усилить глобальные усилия.

Об этом говорится в релизе чрезвычайного комитета ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года.

"Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - подчеркнул он.

Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса, поддерживать все исследовательские усилия, в том числе путем финансирования, а также объединить усилия для обеспечения справедливого распределения средств диагностики и вакцин.

Странам также рекомендуют применять пропорциональные меры относительно поездок, основываясь на оценке рисков, и регулярно пересматривать эти меры.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили более тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Минздраве прогнозируют, что общее количество случаев коронавируса в Украине может достичь 400 тысяч.

Источник

коронавирус, ВОЗ, COVID-19
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