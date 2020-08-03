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Коронавирус стремительно распространяется: уже 18 млн случаев заболевания

03.08.2020 / 09:01
1 августа количество случаев заболевания коронавирусом достигло 18 миллионов.

Такие данные сайта Worldometers

Среди 18 миллионов случаев, 688 тысяч – летальные. Также 11 миллионов 325 тысяч больных вылечились.

1 августа в мире зафиксировали 246,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых больных в США – 58,4 тысяч. В Индии зарегистрировали 54,8 тысяч новых случаев, в Бразилии – 42,5 тысяч, в Колумбии и Южной Африке – более 10 тысяч, в Мексике – 8,4 тысяч, в России – 5,4 тысяч.

В этот день от осложнений болезни умерли 5386 человек. Лидерами по числу смертей остаются США и Бразилия.

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статистика, коронавирус
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