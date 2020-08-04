ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове.

"Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше", - отметила она.

Она также заявила, что взять пандемию под контроль помогут быстрые и точные тесты на COVID-19.

Напомним, по последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн человек, а вылечились от коронавируса более 1,3 млн человек.

На первом месте по количеству зараженных и смертей остаются США, где зафиксировано 4,7 млн случаев и 158 тысяч умерших. На втором месте Бразилия с 2,7 млн заболевших и 93 тысячами смертей.

При этом ВОЗ подчеркивает, что пандемия до сих пор носит угрожающий характер и продлится долго. В связи с этим организация призывает увеличить глобальные усилия по борьбе с коронавирусом.

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