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ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

04.08.2020 / 15:18
На сегодня менее 10% населения мира переболело коронавирусом. При этом больше всего риску заражения подвержены медики.

Об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове.

"Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше", - отметила она.

Она также заявила, что взять пандемию под контроль помогут быстрые и точные тесты на COVID-19.

Напомним, по последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн человек, а вылечились от коронавируса более 1,3 млн человек.

На первом месте по количеству зараженных и смертей остаются США, где зафиксировано 4,7 млн случаев и 158 тысяч умерших. На втором месте Бразилия с 2,7 млн заболевших и 93 тысячами смертей.

При этом ВОЗ подчеркивает, что пандемия до сих пор носит угрожающий характер и продлится долго. В связи с этим организация призывает увеличить глобальные усилия по борьбе с коронавирусом.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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