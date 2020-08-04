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Степанов: местные власти не могут смягчать карантинные ограничения

04.08.2020 / 10:18
Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения, установленные комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Полномочия по установлению этих ограничений есть только у комиссии ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. Поэтому органы местной власти, согласно их полномочиям, установленным законом, могут только усиливать те или иные эпидограничения, но ни в коем случае не смягчать их", - сказал он на брифинге в понедельник, 3 августа.

Степанов подчеркнул, что "условия адаптивного карантина, которые действуют в Украине, позволяют найти максимальный баланс между работой и эпидбезопасностью".

"Мы четко говорим, в связи с ухудшением каких показателей устанавливается тот или иной уровень опасности. Тут нет никакой политики, есть только цифры", - сказал он.

Министр также отметил, что при переезде из региона красной зоны в другие регионы не нужно проходить тестирование. При этом он отметил, что в связи с остановкой работы общественного транспорта пересечение границ красной зоны возможно только на личном транспорте.

Источник

коронавирус, карантин, местные власти
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