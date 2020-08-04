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В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

04.08.2020 / 10:49
Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в городской совет Киева являются партии "Европейская солидарность", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать и партия "Слуга народа" (19,3%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020 года.

Согласно данным исследования, за партию "Европейская солидарность" отдали бы голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать. Следом в рейтинге идет партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия "УДАР" - 17,1%.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 8,0% таких опрошенных, партию "Батькивщина" - 5,7%, партию Шария - 5,0%, партию "Голос" - 4,6%, партию "Перемога Пальчевского"- 4,5%, партию "Сила и честь"- 3,0%, партию "Свобода"- 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2%. Затруднились с выбором около 11% опрошенных.

Так, с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику, рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" - положительную.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Источник

выборы, рейтинг, Киевский горсовет
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