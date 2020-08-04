Пересекать границу между "красной" и другими зонами можно только автомобилем

Об этом на брифинге 3 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"На территории, которая отнесена к "красной" зоне опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше", - отметил Степанов.

По его словам, при пересечении границ разных карантинных зон необходимости сдавать тест на определение коронавируса нет.

Министр уточнил, что установление уровня эпидемиологической опасности (так называемая "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны) в компетенции Центральной комиссии ТЭБ и ЧС. Местные власти не могут принимать решение о смягчении карантина. "Органы местной власти могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но не смягчать. Еще раз хочу подчеркнуть, что условия адаптивного карантина действуют - это максимальный баланс между работой и безопасностью в стране. Мы уже не устанавливаем на территории всей области (карантин - ред.), а определяем четко - или это город, или это район, где может быть более сложная ситуация. Мы максимально информируем через сайт Минздрава, показываем, какие именно цифры, с ухудшением каких показателей, когда рекомендуем установление того или иного уровня опасности. Здесь нет никакой политики, субъективного видения. Есть сугубо цифры, уровень опасности", - добавил Степанов.

Напомним, Кабинет министров постановлением № 641 от 22 июля 2020 года установил 4 уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 - "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее чем 24 тестирования на 100 тыс. населения в течение последних семи дней: коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. Населения суммарно за последние семь дней.

31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла к "красной" зоне города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую" зону входят Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области, Бучачский район Тернопольской области.

К "желтому" уровню отнесены города Винница и Могилев-Подольский, Винницкой, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневичский и Турийской районы Волынской области, города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград -Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области, города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области, город Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Наддворнянский районы Ивано-Франковской области, Жолковский, Яворовский и Каменско-Бугский районы Львовской области, Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чортковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

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