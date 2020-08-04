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У "киевского террориста" с 10 лет диагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли

04.08.2020 / 09:06
Спецназовцы задержали гражданина Узбекистана Сухроб Каримова, который захватил помещение банка в центре Киева и угрожал взрывчаткой.

Об этом свидетельствует Онлайн-трансляция, а также сообщают Facebook-страница заместителя главы МВД Антона Геращенко и СБУ

Операцию по штурму проводили сотрудники "Альфы" совместно с полицией. Каримова задержали во время общения его с представителями СМИ внутри банка.

Он представился "святым духом" и приказал арестовать всех президентов в мире.

Сейчас взрывотехники изучают, была ли в помещении взрывчатка.

Прямая речь Геращенко: "Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение".

Ранее сообщалось, что 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Задержанному Каримову, который захватил помещение банка в Киеве и угрожал "взрывчаткой", в 10 лет был постален диагноз олигофрения, сообщает Facebook-страница заместителя главы МВД Антона Геращенко

Прямая речь Геращенко: "Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения".

Это диагноз был поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет".

Геращенко добавил, что до 3 августа Каримов вел спокойный образ жизни и к уголовной ответственности не привлекался.

Источник

взрывчатка, Каримов
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