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Наместник Святогорской лавры совершил отпевание духовника обители архимандрита Серафима

03.08.2020 / 18:13
Наместник Святогорской лавры совершил отпевание духовника обители архимандрита Серафима
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Наместник Святогорской лавры совершил отпевание духовника обители

В понедельник, 3 августа, состоялось отпевание первого наместника Свято-Успенской Святогорской обители по её возобновлении в 1992 г. архимандрита Серафима.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, чин погребения архимандрита Серафима совершил наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений на Всехсвятском скиту по окончании Божественной литургии.

В своём надгробном слове митрополит Арсений отметил, что при жизни архимандрит Серафим делился со своими духовными чадами желанием умереть в день памяти своего небесного покровителя - преподобного Серафима Саровского, что и исполнилось, поскольку скончался он 1 августа - в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

«Архимандрит Серафим погребён на братском Всехсвятском кладбище, оплаканный святогорской братией, своими близкими и духовными чадами», - сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, Святогорская лавра
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