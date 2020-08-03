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В Сумах отметили 175-летие древнейшего храма города в честь пророка Илии

03.08.2020 / 17:59
В Сумах отметили 175-летие древнейшего храма города в честь пророка Илии
Сумы Источник: Центр информации УПЦ
В Сумах отметили 175-летие храма в честь пророка Илии

В день памяти пророка Божия Илии, 2 августа, состоялись престольные торжества в древнейшем храме Сум в честь пророка Илии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Могилев-Подольской епархии, церковная община отметила 175-летие построения каменного храма.

Накануне вечером митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий возглавил всенощное бдение. Богомольцы, которые по случаю юбилея прибыли в Сумы, смогли почтить святыни храма.

В день праздника в Ильинском храме состоялась Божественная литургия, которую возглавили митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий и архиепископ Конотопский и Глуховский Роман в сослужении многочисленного духовенства Сумской и соседних епархий.

После богослужения был совершен крестный ход вокруг храма. Архиереи поздравили церковную общину с праздником.
Для богомольцев и паломников был приготовлен праздничный обед.

Источник: Inpress.ua
Сумы, УПЦ
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