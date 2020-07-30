В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных икон и скульптур «Небесные покровители»

В Киево-Печерской лавре 29 июля открылась выставка «Небесные покровители», которую приурочили ко дню Крещения Киевской Руси.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, среди экспонатов выставки есть иконы, образцы живописи, художественного металла, деревянной скульптуры, которые представляют собой духовную традицию почитания небесных покровителей в искусстве.

«Посетители выставки имеют возможность увидеть как высокохудожественные образцы украинской иконописи XVI-XVIII в., такк и произведения народных мастеров с нетрадиционными сюжетами. В своей совокупности они отражают национальную самобытность и духовные аспекты народного мировосприятия», - отметили организаторы.

В числе экспонатов представлены иконы из ризницы Успенского собора и ризницы Наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

Самой древней иконой, представленной на экспозиции, является икона святого апостола Симона, датированная XVI веком.

С видеопрезентацией выставки можно ознакомиться на Ютуб канале Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.