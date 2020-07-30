В Киеве коронавирусом заболели еще 132 человека, двое умерли

Об этом на брифинге 29 июля проинформировал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Еще у 132 жителей Киева выявили за прошедшие сутки коронавирус, два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян", - сказал Кличко.

Среди заболевших, по его словам, 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет и 6 девочек - от 5 до 17 лет, 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет и шесть мальчиков от одного года до 17. Заболели, в частности, и три медика.

Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 22. В Дарницком - 19 и в Соломенском районе - 16 случаев.

"За прошедшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2 877 жителей Киева", - сообщил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 29 июля лабораторно подтверждено 67 597 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 022.

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