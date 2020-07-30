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УПЦ просит неравнодушных помочь детям-инвалидам приобрести школьные принадлежности

30.07.2020 / 14:24
УПЦ просит неравнодушных помочь детям-инвалидам приобрести школьные принадлежности
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Будем благодарны за любую помощь: сладости, деньги, памперсы, пеленки, моющие и гигиенические средства, постельное белье, канцелярские принадлежности

Объединение инвалидов, действующее на территории Бориспольской епархии, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к началу учебного года для детей-инвалидов.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине».

«У нас на учете 116 детей, имеющих статус инвалидов детства и 42 ребенка, у которых родители - люди с ограниченными возможностями. Будем благодарны за любую помощь: сладости, деньги, памперсы, пеленки, моющие и гигиенические средства, постельное белье, канцелярские принадлежности», - сказала руководитель организации Наталья Хоменко.

Контактный номер для связи: 099 233 11 22

Карта ПриватБанка 4149 4996 4252 9216 Хоменко Наталья Георгиевна

Адрес объединения инвалидов:

Ул. Полевая, 16, с. Горбачовка (отделение связи с.Вознесенское)

Згуровский район, Киевская обл., 07652.

Хоменко Наталья Георгиевна

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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