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В сети доступны труды известного закарпатского ученого и богослова

30.07.2020 / 14:17
В сети доступны труды известного закарпатского ученого и богослова
архимандрит Василий (Пронин) Источник: Центр информации УПЦ
Составителями тома выступили кандидат богословия, учёный секретарь Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина) протоиерей Александр Монич и кандидат исторических наук Ужгородского национального университета, директор центра Юрий Данилец

В сети доступен онлайн первый том научных и богословских трудов известного духовника Мукачевского Свято-Никольского монастыря, богослова, аскета, учёного и академика Чернечьей горы, архимандрита Василия (Пронина).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, ранее была издана трилогия трудов ученого и богослова под общим названием «Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина)».

В этом году на Закарпатье издали обновленный сборник научных и богословских трудов архимандрита Василия (Пронина) с аналитикой современных историков, богословов и археологов.

Составителями тома выступили кандидат богословия, учёный секретарь Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина) протоиерей Александр Монич и кандидат исторических наук Ужгородского национального университета, директор центра Юрий Данилец.

По их словам, «труды отца Василия — яркий пример того, как в уме и сердце человека могут соединиться строгая и бескомпромиссная преданность вере и удивительная широта взглядов, которая объемлет академическое богословие и практический аскетизм, историю и математику, лирику и археологию и пр.».

Ознакомиться с сборником онлайн можно тут.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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