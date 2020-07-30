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В УПЦ объяснили, можно ли перекрещивать детей

30.07.2020 / 14:45
В УПЦ объяснили, можно ли перекрещивать детей
Крещение Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил слова Митрополита Владимира (Сабодана), которые были сказаны им по отношению к Таинствам, совершаемым Киевским Патриархатом

В Православной Церкви нет понятия «перекрещивание».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Каждый день во время чтения утренних молитв мы произносим краткое изложение основных христианских истин – Символ веры, один из членов которого гласит: «Исповедую едино Крещение во оставление грехов». Крещение может быть только одно, потому что Крещение – это духовное рождение, а родиться человек может только однажды. А потому как нельзя переродиться, точно так же невозможно и перекреститься», - объяснил Андрей Музольф.

По его словам, существует более сложный вопрос: насколько благодатным является то или иное крещение.

«В Церкви существует три практики чиноприема в Православие: через Крещение, через Миропомазание и через Покаяние. Следовательно, есть некие условия, которые позволяют определить, правильно или неправильно совершено Крещение в той или иной деноминации. Так, согласно традиции, Таинство Крещения признается действительным, если правильно произнесена крещальная формула и человек крещен «во имя Отца и Сына и Святого Духа», - рассказал преподаватель Киевских духовных школ.

Однако, если Церковь на самом деле находится в расколе, то Таинства, совершаемые ее священнослужителями, не могут быть признаны действительными.

«Ведь как так называемый священнослужитель, сам находясь в расколе и потому не являясь членом Церкви как Тела Христова, может приобщить к этому Телу кого-нибудь другого?», - отметил Андрей Музольф.

Он напомнил слова Митрополита Владимира (Сабодана), которые были сказаны им по отношению к Таинствам, совершаемым  Киевским  Патриархатом.

 «За учинение раскола его инициатор и возглавитель М. Денисенко, на основании церковных правил, лишен не только всех священных степеней и монашества, но и отлучен от Церкви. Поэтому все его действия (которые он кощунственно именует таинствами) и действие его подчиненных к Церкви Христовой никакого отношения не имеют. Они не только безблагодатны, но и кощунственны. На сегодняшний день «крещеные» в Киевском Патриархате принимаются в Православную Церковь через Таинство Крещения, не перекрещивания, а именно Крещения, поскольку то, что совершают раскольники, Таинством не является».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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