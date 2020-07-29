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Украина, Литва и Польша создали новый формат взаимодействия - "Люблинский треугольник"

29.07.2020 / 10:23
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании нового формата под названием "Люблинский треугольник", в который вошли Украина, Польша и Литва.

Об этом Кулеба сказал 28 июля в Люблине на совместной пресс-конференции с польским и литовским коллегами.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник", формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи", - сказал Кулеба.

По его словам, сотрудничество трех стран не ограничится вопросами обороны, такими как создание совместной бригады ЛитПолУкрбриг. Прежде всего речь идет об усилении экономического сотрудничества, торговли и туризма.

"Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере", - добавил Кулеба.

Он поблагодарил Польшу и Литву за последовательную поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО и в реализации реформ.

Напомним, во время визита в Варшаву Кулеба заявил, что Украина ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по деоккупации Крыма.

Источник

Польша, Литва, Кулеба, Люблинский треугольник
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