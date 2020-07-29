Кучма уходит из "минской" ТКГ

Об этом сообщает пресс-служба ОП

Дословно: "Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ".

Зеленский во время личной встречи 28 июля поблагодарил Кучму и добавил, что всегда в будущем готов услышать его совет.

Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ значительно продвинулась. Он сказал, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и оказывать консультации.

Относительно преемника Кучмы в пресс-службе президента УП отметили, что "в ближайшем будущем объявят нового главу ТКГ".

О намерении покинуть ТКГ Кучма говорил Зеленскому еще в мае 2020 года. По словам Зеленского, Кучма предлагал покинуть переговорный процесс и передать дела вицепремьер-министру, первому заместителю председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексею Резникову.

Напомним: Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонний контактной группе.

Однако в июне 2019 года Леонид Кучма снова стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Этому предшествовал разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. 26 июля Зеленский и Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

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