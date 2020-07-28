Циклон "Ханна" ударил по побережью США - в Техасе ввели чрезвычайное положение

Об этом сообщает 27 июля Sky News.

«Тысячи домов и предприятий остались без электричества после того, как циклон «Ханна» ударил по югу американского штата Техас. Он достиг берегов Техаса в субботу как шторм первой категории (самый низкий из 5 уровней), но впоследствии его сила снизилась до уровня обычного тропического шторма», - говорится в сообщении.

Сейчас прогнозируется, что сила шторма продолжит падать. Но до сих пор сила ветра в некоторых частях штата достигает 60 миль в час (96,5 километра в час).

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил в Техасе режим чрезвычайной ситуации, связанный с тропическим ураганом «Хана», объявленный режим облегчает получение местными властями федеральной помощи в борьбе со стихией.

«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп заявил, что в штате Техас существует чрезвычайная ситуация и приказал Федеральной помощи дополнить усилия государства и местного реагирования из-за чрезвычайных условий, возникших в результате урагана" Ханна ", который ударил по штату 25 июля 2020 года, и продолжается до сих пор», - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Стоит напомнить, что в субботу, 25 июля, режим чрезвычайной ситуации был введен в 32 из 254 округов штата, в основном прибрежных. Такая мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и привлечь больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

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