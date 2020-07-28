Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

По его словам, на 27 июля зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.

Напомним, в немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме, среди инфицированных сезонные рабочие из Украины.

Отметим, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и заблокировал пограничный город после того, как человек, подозреваемый в заражении коронавирусом, вернулся из Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе, в Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.

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