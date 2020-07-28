Войти | Зарегистрироваться
17:51

вторник,
28 июля
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

На арктическом Шпицбергене зафиксировали самую высокую в истории температуру

28.07.2020 / 17:23
На норвежском арктическом архипелаге Шпицберген, расположенном в 1300 километров от Северного полюса, зафиксировали самую высокую за всю историю метеорологических наблюдений температуру.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Норвежский метеорологический институт.

«Вечером 25 июля (в 18 часов по местному времени) на Шпицбергене зафиксировали температуру 21,7 градуса Цельсия - это на 0,5 градуса больше предыдущего рекордного показателя, установленного еще в 1979 году», - говорится в сообщении.

Причиной роста температуры на архипелаге назвали тепловую волну. Из-за нее в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не превышает 8 градусов.

По оценкам авторов отчета «Климат Шпицбергена в 2100 году», средняя температура на архипелаге к концу века увеличится на 7-10 градусов. Причиной этому называют рост выбросов парниковых газов в атмосферу.

Как отмечают норвежские метеорологи, за 1971-2017 годы температура на Шпицбергене уже поднялась на 3-5 градусов, в частности в зимний период.

Источник

Шпицберген, высокая температура
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.