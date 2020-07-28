На арктическом Шпицбергене зафиксировали самую высокую в истории температуру

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Норвежский метеорологический институт.

«Вечером 25 июля (в 18 часов по местному времени) на Шпицбергене зафиксировали температуру 21,7 градуса Цельсия - это на 0,5 градуса больше предыдущего рекордного показателя, установленного еще в 1979 году», - говорится в сообщении.

Причиной роста температуры на архипелаге назвали тепловую волну. Из-за нее в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не превышает 8 градусов.

По оценкам авторов отчета «Климат Шпицбергена в 2100 году», средняя температура на архипелаге к концу века увеличится на 7-10 градусов. Причиной этому называют рост выбросов парниковых газов в атмосферу.

Как отмечают норвежские метеорологи, за 1971-2017 годы температура на Шпицбергене уже поднялась на 3-5 градусов, в частности в зимний период.

Источник