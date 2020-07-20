Глава Верховного суда: без изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" судебная система остановится

Так считает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» Данишевская рассказала, что Верховный суд поддерживает заключение Высшего совета правосудия по этому законопроекту.

«Поданный президентом законопроект фактически направлен на имплементацию решений Конституционного суда в части существования ВККС и некоторых полномочий Высшего Совета правосудия. Также проект закона в определенной мере касается деятельности Верховного Суда и решает судьбу судей Верховного суда Украины, которые потеряли свои полномочия в декабре 2017 года», - подчеркнула Данишевская.

«Безотлагательность этого законопроекта имеет особое значение, потому что с осени прошлого года судебная система «потеряла» один из ключевых органов - Высшую квалификационную комиссию судей Украины», - отметила глава суда, пояснив, что без работы ВККС судьи не могут назначаться на должности и переводиться.

По мнению главы суда, создание ВККС и перевод судей Верховного суда Украины в Верховный суд являются первоочередными задачами, другие вопросы судебной реформы могут дискутироваться и приниматься парламентом отдельно.

Комментируя норму законопроекта о переводе судей Верховного суда Украины в Верховный суд, Данишевская подчеркнула, что в данной ситуации «хуже всего – это вообще никак не решать эту проблему».

По ее словам, судей Верховного суда Украины девять. «Думаю, что никаких проблем после принятия Закона не будет: если они захотят рассматривать дела, то смогут полноценно осуществлять правосудие в Верховном суде. С нашей стороны нет никаких опасений или барьеров по этому поводу».

Говоря о возможности принятия законопроекта в ближайшее время, Данишевская сказала: «У меня нет такой уверенности. Но хотелось бы, чтобы хотя бы ключевые вопросы были решены, ведь без возобновления деятельности ВККС судебная система просто остановится».

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