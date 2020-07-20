Войти | Зарегистрироваться
14:09

понедельник,
20 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Минздрав готовит представление о кадровых решениях на Львовщине

20.07.2020 / 12:48
Минздрав готовит представление относительно кадровых решений во Львовской области, поскольку там не исправили ошибки, на которые указывало министерство.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 18 июля.

Степанов напомнил, что около месяца назад он посещал Львовскую область, которая долгое время является лидером по количеству новых случаев коронавируса.

Прямая речь: "У нас был жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации, был дан соответствующий срок. По истечению этого срока, прошел месяц, мною была отправлена ​​соответствующая комиссия Минздрава, которую возглавил один из руководителей структурного подразделения. Они вернулись, показали мне результаты проверки. Сейчас готовится представление о кадровых решениях во Львовской области.

Могу сказать, что многое не просто не было исправлено, но даже не обратили внимание на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей уже непосредственно руководством Львовской ОГА".

Напомним: 22 июня министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал кадровые решения во Львовской области

Источник

Минздрав, кадровые перестановки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.