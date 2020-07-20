Минздрав готовит представление о кадровых решениях на Львовщине

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 18 июля.

Степанов напомнил, что около месяца назад он посещал Львовскую область, которая долгое время является лидером по количеству новых случаев коронавируса.

Прямая речь: "У нас был жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации, был дан соответствующий срок. По истечению этого срока, прошел месяц, мною была отправлена ​​соответствующая комиссия Минздрава, которую возглавил один из руководителей структурного подразделения. Они вернулись, показали мне результаты проверки. Сейчас готовится представление о кадровых решениях во Львовской области.

Могу сказать, что многое не просто не было исправлено, но даже не обратили внимание на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей уже непосредственно руководством Львовской ОГА".

Напомним: 22 июня министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал кадровые решения во Львовской области

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