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Львовщина и Киев стали лидерами по распространению Covid-19

20.07.2020 / 10:44
За сутки, 18 июля, больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили во Львовской области (109) и в столице (87).

Такие  данные СНБО

На Львовщине также один человек умер от Covid-19, в Киеве летальних случаев не зафиксировано.

В тройку "лидеров" по распространению болезни также вошла Ивано-Франковская область с показателем в 79 новых заражений.

При этом больше всего летальных исходов пришлось на Закарпатье – там за минувшие сутки болезнь унесла жизни 4 человек.

Напомним: За сутки, 18 июля, в Украине был зафиксирован 731 случай коронавируса и 8 смертей от COVID-19.

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статистика, коронавирус, Covid-19
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