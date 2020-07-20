Львовщина и Киев стали лидерами по распространению Covid-19

Такие данные СНБО

На Львовщине также один человек умер от Covid-19, в Киеве летальних случаев не зафиксировано.

В тройку "лидеров" по распространению болезни также вошла Ивано-Франковская область с показателем в 79 новых заражений.

При этом больше всего летальных исходов пришлось на Закарпатье – там за минувшие сутки болезнь унесла жизни 4 человек.

Напомним: За сутки, 18 июля, в Украине был зафиксирован 731 случай коронавируса и 8 смертей от COVID-19.

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