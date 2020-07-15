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На Буковине освящен новый храм УПЦ вместо захваченного активистами КП

15.07.2020 / 14:19
На Буковине освящен новый храм УПЦ вместо захваченного активистами КП
Митрополит Мелетий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Мелетий произнес проповедь и поблагодарил настоятеля и прихожан за то, что они, несмотря на сопротивление представителей Киевского патриархата, проявили стойкость в вере, верность канонической Украинской Православной Церкви и за 2 года возвели в родном селе новый храм

В Черновицкой области в селе Кибаки Вижницкого района освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, чин освящения и Божественную литургию совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

«По окончании богослужения и крестного хода вокруг храма митрополит Мелетий произнес проповедь и поблагодарил настоятеля и прихожан за то, что они, несмотря на сопротивление представителей Киевского патриархата, проявили стойкость в вере, верность канонической Украинской Православной Церкви и за 2 года возвели в родном селе новый храм», - отметили в пресс-службе епархии.

Верующим, внесшим значительный вклад в строительство, архиерей вручил благословенные грамоты и церковные ордена. Общине передана благодарственная архиерейская грамота за труды во славу Православной Церкви для ее размещения в храме.

В 2015 году, после смерти настоятеля прихода УПЦ в селе Кибаки священника Иоанна Столяра, большая часть села перешла в Киевский Патриархат. Верующие, оставшиеся в лоне Украинской Православной Церкви, были вынуждены ходить на богослужения в соседние села.

Два года назад община УПЦ начала строительство собственного храма. Землю пожертвовал нынешний староста прихода Василий Петрович. Активисты КП всячески противостояли строительству – закапывали траншеи, разбивали молотами уже залитый фундамент. Но верующие, несмотря на трудности, возвели в Кибаках новую церковь.

Источник: Inpress.ua
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